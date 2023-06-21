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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيهاب عمر: الإستراتيجية الأوروبية تهدف لحظر تصدير التكنولوجيا الرقمية إلى روسيا والصين

الرئيس الروسي والرئيس
الرئيس الروسي والرئيس الصيني

قال  الكاتب الصحفي بجريدة الأهرام إيهاب عمر، إن الاستراتيجية الأوروبية بمثابة حظر ناعم لفكرة تصدير التكنولوجيا الرقمية والاتصالات والذكاء الصناعي إلى روسيا والصين.

 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن استراتيجية المفوضية تأتي كنوع من الحظر كذلك على فكرة أن تقوم الشركات التي لديها مثل هذه النوع من التكنولوجيا، بعمل مقار داخل الدولتين السابق ذكرهما، وهذا يعود لأن الثورة الرابعة هي ثورة رقمية وبالتالي الاتحاد الأوروبي بدأ في تأمين نفسه في هذا الملف بألا تذهب هذه التكنلوجيا إلى موسكو وبكين.

 

وذكر أن هذه الخطوة أتت متأخرة بعض الشيء حيث أن الصين تحديدا قطعت أشواط هائلة في الاستحواذ على هذه التكنلوجيا وعلى ابتكارها وكذلك الدولة الروسية وأن كلاهما دخلوا أدوات العولمة للاستحواذ على مصادر هذه المعلومات.

 

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يقدم أورام اعتماده للعالم بهذه الاستراتيجية بحيث يكون قطب بديل عن الولايات المتحدة في مرحلة مستقبلية وتحديدا بعد رصد تخلى بعض الدول عن الدولار كعملة رسمية لحركة التجارة العالمية، وأنه بات أن يأخذ اليورو مكانة عمله بديله قادرة على سد الفراغ الذي خلفته العملة الأمريكية.

 

 الولايات المتحدة الأمريكية

 

وأشار إلى أن العالم أردك أن الولايات المتحدة تلعب بشكل خطير برفع الفائدة وأن ما حدث بالبنك الفدرالي الأمريكي وأزمة انهيار البنوك الأمريكي خير دليل وأن كل هذا جعل العالم يبحث عن بديل للدولار ولهذا يقدم الاتحاد نفسه كبديل سياسي واقتصادي.
 

روسيا الصين الإعلامية مارينا المصري التكنولوجيا الولايات المتحدة الامريكية

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