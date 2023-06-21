استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيل للضفة الغربية

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إنه تم استشهاد 4 فلسطينيين في قصف سيارة في جنين في الضفة الغربية.

وأضافت القناة الـ12 الإسرائيلية، أن هذه هي المرة الأولي منذ 2005 التي تستخدم فيها إسرائيل طائرة مسيرة لقصف جوي في الضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي، منذ دقائق، "قصفنا بطائرة مُسيرة "سيارة مشبوهة" في جنين". وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية، أن هذه المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي تُستخدم فيها مُسيرات في قصف جنين.

وفي وقت سابق اليوم، حذر البرلمان العربي، من خطر التصعيد للمستوطنين الإسرائيليين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء فلسطين، وآخرها اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين في مختلف قرى ومدن الضفة الغربية ما أوقع عددا من المصابين والضحايا، وأدى إلى تدمير الكثير من الممتلكات الفلسطينية مع اعتداءات قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين وآخرها في جنين.