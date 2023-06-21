قناص جديد .. نجم الزمالك يعلن مفاجأة لجماهير الفارس الأبيض

أعلن طارق السيد، نجم الزمالك السابق عن وجود صفقة جديدة لنادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية.



وكتب السيد من خلال حسابه الشخصي على فيسبوك:" قناص جديد في الزمالك وسيف جعفر يحسم قراره وعروض زيزو".

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التي أجريت في السعودية فريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو في المجموعة الثالثة، على أن ينضم إليهما المتأهل الثاني والمتأهل الخامس من الدور التمهيدي.

ويشارك نادي الزمالك بصفته بطل الدوري المصري في البطولة العربية للأندية، ولن يشارك الفارس الأبيض في الدور الأول كونه حامل لقب الدوري المحلي.