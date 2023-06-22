عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 : مكاسب مالية

صدى البلد

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

برج العذراء وحظك اليوم الخميس 22 يونيو 2023

يمكن أن تساعدهم هذه الطاقة في التغلب على العقبات وتحقيق أهدافهم، ومع ذلك ، من المهم بالنسبة لهم أن يظلوا مركزين ومصممين ، حيث قد تنشأ مشتتات، في مسائل الحب والعلاقات ، التواصل هو المفتاح. 

توقعات برج العذراء عاطفيا

يعد التواصل أمرًا بالغ الأهمية في العلاقات اليوم ، لذلك يجب أن يكون مواليد العذراء صادقًا وواضحًا مع شريكه، سواء كان الأمر يتعلق بمناقشة موضوعات مهمة أو مجرد تسجيل الوصول فإن التواصل المفتوح والمباشر سيمنع سوء التفاهم.

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

يمكن أن تكون الصحة مصدر قلق اليوم لأن العذراء التي تعاني من مشاكل في القلب قد تتطور إلى مضاعفات في النصف الأول من اليوم.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

يجب أن يأخذ مواليد العذراء زمام المبادرة في حياتهم المهنية اليوم، حيث أن مهاراتهم ومواهبهم الفريدة مطلوبة بشدة.

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة

إن الثقة في غرائزهم ستؤتي ثمارها مالياً لمواليد العذراء اليوم، يجب أن يكونوا جريئين في استثماراتهم ويثقون في حدسهم عند اتخاذ قرارات مالية مهمة، إنه أيضًا وقت مناسب للبحث عن فرص جديدة للنمو والمكاسب المالية

برج العذراء برج العذراء وحظك اليوم برج العذراء وحظك اليوم الخميس برج العذراء وحظك اليوم صحيا برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

موضوعات متعلقة

برج الجدي.. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.. منافسة شديدة

برج الحوت.. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.. شراء بيت جديد

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 : تعقيدات مهنية

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023: لا تهين الحبيب

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.. استشر طبييك

برج الثور.. حظك اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023.. حل المشاكل وديا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 21 يونيو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

قرص واحد كفاية.. جمال شعبان يكشف عن أفضل وقت لتناول الطعمية

ترشيحاتنا

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

تعرف على سعر الذهب اليوم الخميس 22-6-2023

دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

أوكرانيا تستعيد ثلاثة أسرى سلمتهم روسيا للمجر

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

للرجال.. ماذا تفعل الكبدة للعلاقة الزوجية؟

النتيجة تصدم.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الكوارع؟

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ