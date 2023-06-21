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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

بملتقى الأحزاب السياسية

التنسيقية: يجب أن يكون الأداء البرلماني أكثر صرامة في محاسبة الحكومة

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

أكد عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ضرورة تعزيز مسيرة الإصلاح السياسي من خلال إصدار قوانين ونظم انتخابية تحظى بالتوافق بين الأطياف السياسية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر السياسية من أجل المستقبل.

حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل


جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».


وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية لديها رؤية تتعلق بالمحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مشيرًا إلى أنه فيما يخص المحور السياسي، فإن رئة التنسيقية تستهدف تعزيز مسيرة الوصول إلى الدولة المدينة الحديثة، واستكمال القوانين والاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية، وقانون حرية تداول المعلومات.


وأشارت "العادلي" إلى أنه المحور السياسي يتضمن العمل على تأهيل الكوادر السياسة، منوهة بتجربة تنسيقية شباب الأحزاب التي استطاعت إخراج العديد من الكوادر السياسية منذ تأسيسها.


واقتصاديا، أشارت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاهتمام بملف ريادة الأعمال والذي يعد قاطرة التنمية، إضافة إلى ضرورة العمل على تنمية القطاعات الإنتاجية.

في المحور الاحتماعي، لفتت نائبة التنسيقية أن هذا المحور من أهم الركائز، مشددة  على ضرورة رفع حد الإعفاء الضريبية وميكنة الأجور وإصدار قانون الأحوال الشخصية، وقانون الولاية على المال.

من جانبها، قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قانون الأحزاب السياسية والقوانين الخاصة بالانتخابات تحتاج إلى أن تصاغ بما تحقق الإصلاح السياسي الذي نهدف إليه.

وأشارت "صابر"، إلى ضرورة وجود الشباب وتمكينهم في الحياة السياسية، إضافة إلى دعم المجتمع المدني والتأسيس لدورهم المحوري في المجتمع الفترة المقبلة.

وشددت نائبة التنسيقية ونائب رئيس حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، على ضرورة أن يكون الأداء البرلماني أكثر صرامة في محاسبة الحكومة.


فيما تطرق النائب عمرو عزت حجاج، إلى الحديث عن ثورة 30 يونيو، في ذكراها العاشرة، والتي خرج الشعب المصري فيها لاستعادة الوطن من الانزلاق إلى الهاوية، مقدما التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت "عزت"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الجمهورية الجديدة، والتي أصبحت واقعا ملموسا، معربا عن أمله في أن تتكاتف الأحزاب السياسية لدعم تلك الجمهورية ومنع عودة جماعة الإخوان الإرهابية إلى المشهد كرة أخرى.


واختتم قائلا: "أتمنى من الحكومة أن تعي الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن حاليا، إضافة إلى أن ارتقاء الدور البرلماني بشكل أكبر لتتواكب مع طموحات الشعب المصري وتطلعاته في ظل التحديات الراهنة".

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