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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثلو مستقبل وطن يطالبون فى ملتقى الأحزاب بإنهاء تشريعات الإدارة المحلية

ملتقى الأحزاب السياسية
ملتقى الأحزاب السياسية

شهدت الجلسة الثانية لملتقى الأحزاب السياسية، مشاركات موسعة  من ممثلى حزب مستقبل  وطن، مؤكدين على أهمية تمكين الشباب فى المناصب الحزبية والعمل على إصدار التشريعات التى تدعم المواطن فى الشارع المصرى وعلى رأسها قانون الإدارة المحلية مع تعزيز المشاركة السياسية، والانتهاء من قانون التصالح بمخالفات البناء.


وقال النائب محمد عريبى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الغربية، أهمية العمل علة تعديل قانون الأحزاب والمحليات وتعزيز المشاركة السياسية والحزبية، مع السماح بعقد ملتقى للحزب فى المحافظات.


واتفق معه النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا على أن  مثل هذه اللقاءات من الملتقيات رسالة للعالم بدور الأحزاب المصرية فى دعم الدولة والقيام بدورها السياسي على أرض الواقع، مشيرا إلى أن حالة من القلق والمعاناة لدى المواطن خلال المرحلة الأخيرة تأتى فى ضوء التحديات الاقتصادية العالمية وهو ما يتطلب التوافق والعمل معا من جانب الأحزاب السياسية.


من ناحيته قال النائب عادل عامر عضو مجلس النواب، أن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لابد أن يتم بصورة مختلفة خلال الفترة المقبلة والاهتمام بالعمل الجماهيرى  والانتصار للقضايا الجماهيرية على رأسها ملف التصالح بمخالفات البناء.


واتفق معه النائب حسن عمر ، عضو مجلس النواب، مؤكدا على أهمية قانون الإدارة المحلية وعمل انتخابات المحليات لتخفيف العبء على نواب البرلمان من أجل ممارسة دورهم التشريعى والرقابى.

الإدارة المحلية الأحزاب السياسية التحديات الاقتصادية العالمية حزب مستقبل وطن

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