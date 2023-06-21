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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ممثلو الشعب الجمهوري يطالبون بإنهاء قوانين الأسرة والتصالح في مخالفات البناء

ملتقى السياسي للأحزاب
ملتقى السياسي للأحزاب

طالبت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة عيد الأب أن يصدر توجيهاته بإنهاء كافة القوانين المتعلقة بالأسرة وخاصة قانون الأحوال الشخصية، وأن يتم السماح للأم بالولاية على الطفل والحضانة فى حال الانفصال حتى لا يتعرض الطفل لمشاكل ويكون في مصلحته الفضلي.

حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل

كما طالبت عبدالحميد، خلال كلمتها بالملتقى السياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، تحت عنوان "مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل"، الرئيس أيضا والأحزاب السياسية بإنهاء ملف التصالح فى مخالفات البناء  حتى يستقر جميع المواطنين فى القرى والنجوع وغيرها والمساواة بين من خالف القانون ومن لم يخالف القانون.


ومن جانبه طالب النائب إيهاب وهبه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، جميع الأحزاب السياسية المصرية بتذكير المواطنين بثورة 30 يونيو وخاصة أننا مقبلين على ذكراها وأنه لولا استجابة الرئيس السيسي للشعب لكن الوضع الآن أصبح دمارا وغير معقول.


وأضاف وهبه، خلال كلمته بالملتقى السياسي للأحزاب المصرية، تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل»، أن لدينا بالفعل مشاكل اقتصادية بسبب الظروف العالمية ولكن بالرغم من ذلك لولا استجابة الرئيس ل30 يونيو لكن وضعنا مختلف الآن بشكل كلي.

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