مع اقتراب العيد ..نصائح من خبراء جودة أغذية عند شراء اللحوم

قدم خبراء جودة التغذية بكارفور مصر عددا من النصائح عند شراء اللحوم بشكل عام خلال فترة الاعياد وهى الموسم السنوى الذى يتضاعف الاقبال على شراء اللحوم المختلفة .

وجاء فى مقدمة تلك النصائح ضرورة لون اللحوم بحيث ان لونها الطبيعلى يتراوح بين اللون الوردى الفاتح الى الاحمر الغامق ويختلف اللون طبقا لنوعية اللحوم ومكان قطعيتها من الماشية نفسها .

واضافوا انه بالنسبة للملمس فيجب الا يكون به لزوجة وبالنسبة للرائحة فيجب ان تكون الرائحة الطبيعية المتعارف عليها لدى الجميع واى تغير فى الرائحة فيجب توخى الحذر .

وقالوا سنواصل اعتماد استراتيجيات متسقة تتيح لنا التعامل بالشكل الصحيح والسليم مع المنتجات الغذائية وتخزينها ومعالجتها وتوزيعها، لا سيما فيما يتعلق الأطعمة التي تفسد بسهولة، مثل اللحوم النيئة والمأكولات البحرية والفواكه الطازجة ومنتجات الألبان