الأضحيه بدجاجة .. تصريح لسعد الدين الهلالي يشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

‏قال الدكتور مظهر شاهين، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنه تابع تصريح سعد الدين الهلالي الذي أشعل السوشيال ميديا أنه يجوز الأضحية بدجاجة، مؤكدا أن الأضحية سنة من سنن الإسلام وشعيرة مهمة جدا من شعائر الدين الإسلامي وسنة عن سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وتابع مظهر شاهين خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن ما اتفق عليه الجمهور أن الأضحية تكون من الإبل او الغنم او الأنعام ومعروف أن الأضحية عند الجمهور أن تكون خروف يجزئ عن الفرد وأسرته والبقرة تجزئ عن سبعة أفراد وهذا شكل السنة الذي تعارف عليها المسلمين والإسلام على مضي 14 قرن من الزمن.

رأي فردي وليس أغلبية

وأضاف أن ما ذكره الدكتور سعد الدين الهلالي وهو أستاذ كبير وله أراء قيمة هو رأي منسوب إلى سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه لكنه رأي فردي وفي مثل هذه الأمور إذا اتفق الجمهور على رأيي نأخذ برأي الأغلبية ما يسمى بالجمهور، أما هذا الرأي وهو رأي منسوب إلى سيدنا بلال ابن رباح لكن في تقديره الشخصي انه هذا الرأي لا يجزئ عن الأضحية لأن الأضحية الواردة في القرآن والسنة هي الأضحية من الإبل والأغنام والأنعام وليس الدجاج.