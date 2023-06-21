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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تطورات مثيرة بشأن غرامة كهربا

كهربا
كهربا

أكد المحامي محمد رشوان، أن هناك "هوجة" تصريحات في الإعلام خلال الفترة الماضية، والدليل ما تردد بشأن كهربا خلال الساعات الماضية.

مشيرا إلى أن الأهلي ليس له علاقة بالقضية من الأساس، والفيفا والمحكمة الرياضية حسما القضية لصالح الزمالك منذ فترة طويلة.

وقال رشوان في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الشق القانوني الوحيد في قضية كهربا سيكون بينه وبين ديبورتيفو ألافيش البرتغالي، والتزامه بجزء من الغرامة المالية، والتصريح الذي سمعته من محمد بيومي غريب للغاية".

وأضاف: "ما يقال عن شراء الأهلي لمحامي الزمالك (تشكيك في الذمم)، وسبق بيومي وأدلى بتصريحات عن قدرته على الفوز بقضية نادي القرن، كما أكد أن كهربا لن يلعب إلا حال دفع الأموال للزمالك، وهو ما ثبت عدم صحته في النهاية".

وأكد: "كل طرف يسير وفق الإجراءات القانونية، وحكم كهربا نهائي، والحديث عن عودة القضية للتداول في الفيفا غير صحيح".

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