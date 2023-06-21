ادعاء خطير على الأهلي بشأن أزمة كهربا مع الزمالك

أبدى الإعلامي محمد شبانة، اندهاشه من التصريحات التي أطلقها محمد بيومي، بشأن قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي الحالي والزمالك السابق.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "محمد بيومي ادعى أن الأهلي "اشترى" محامي الزمالك في الفيفا، مع أن قضية كهربا انتهت تمامًا وتم الحكم فيها بتغريم اللاعب لصالح الزمالك".

وأضاف: "حتى الآن، لدينا في وسائل الإعلام قدرة على مناقشة أمور انتهت وقضايا أغلقت، محامي اللاعب أعلن مخاطبة الفيفا للحصول على رقم حساب الزمالك من أجل تسديد الغرامة، وهو ما جعل النادي يقوم بعمل بروتوكول مع اتحاد الكرة من أجل استقبال أموال كهربا".

وواصل: "مستغرب جدا أيضا من الأحاديث التي ترددت حول ملف كهربا، كيف يخرج محمد بيومي ويدلي بهذه التصريحات مع أن القضية تم إغلاقها".