ممثلو مصر الحديثة: الأحزاب تمارس دورها بفاعلية في ظل دعم الرئيس السيسي

بالملتقى السياسي

شهدت الجلسة الثانية لملتقى الأحزاب مشاركة عدد من ممثلى حزب مصر الحديثة، وقال أسامة بدير، أمين عام حزب مصر الحديثة بمحافظة القاهرة، إن قطاع السياحة يلقى اهتماما من الحكومة بشكل كبير ولكن النظرة الحكومية تتم من إطار خدمى، ولكن الأمر يحتاج لنظرة أخرى على مستوى التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب توفير المناخ الجيد للاستثمار وخاصة على مستوى البيئة التشريعية مع التسويق الجيد مع التدريب والتأهيل للعاملين فى مجال السياحة مع دعم ثقافة السياحة لدى المواطن.

وقالت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب إن الأحزاب تمارس دورها بشكل فعال فى الشارع المصرى فى ضوء قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن ثم التوافق على تنظيم الجهود والعمل سويا من الأحزاب فى الملتقيات خطوة هامة لمزيد من النجاح والعمل الفعال.

وقال النائب على العساس، عضو مجلس النواب، إن تطور الملف الصحى فى مصر يتطلب مزيدا من التعاون مع الأكاديميات الصحية البحثية، بجانب دعم بيئة الثقافة الصحية فى الشارع المصرى، وتفعيل مبادرات التوعية الصحية، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده على مدار الفترة الماضية.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

ومن المقرر أن يواصل المؤتمر مراحله خلال الفترة المقبلة بالمرحلة الثانية قطاع الصعيد وينعقد في محافظة سوهاج، والمرحلة الثالثة قطاع شرق الدلتا، والمرحلة الرابعة في الإسكندرية.

ويشارك في الملتقى، أعضاء الهيئة البرلمانية، أمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء العمل الجماهيري.