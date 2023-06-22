رئيس سوق المال: البورصة المصرية حققت 21% صعودا خلال 6 أشهر.. ولسنا مسئولين عن تأخر قطار برنامج الطروحات الحكومية

رئيس البورصة: لسنا مسئولين عن تأخر قطار برنامج الطروحات الحكومية

الدكاني: 224 ألف مستثمر جديد بالبورصة خلال النصف الأول من العام الجاري

رامي الدكاني: البورصة المصرية حققت 21% صعودا خلال 6 أشهر

رئيس البورصة: بدء التداول على المشتقات المالية خلال الربع الثالث

توقع رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية أن يتم بدء التداول على المشتقات المالية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف الدكاني في مؤتمر صحفي أن البورصة المصرية حققت صعودا بنحو 21% خلال 6 أشهر متقدمة على مثيلاتها من الأسواق الناشئة في الدول العربية.

وأضاف رئيس البورصة المصرية خلال مؤتمر صحفي أن رأس المال السوقي للبورصة تخطى تريليون جنيه خلال العام الجاري بالإضافة إلى ارتفاع قيم التداول الي مليارين و3 مليارات جنيه يوميا خلال جلسات التداول.

وأوضح أن إدارة البورصة تولي القطاع الخاص اهتماما أكثر من نظيرتها الحكومية وتم قيد شركة اللوتس وتداول الحاويات وكذلك تم قيد شركتين صغيرتين لافتا إلى أن البورصة تهتم بقيد جميع الشركات وليس فقط برنامج الطروحات الحكومية.

وأضاف أن إدارة البورصة تعمل على زيادة وعي علاقات المستثمرين داخل الشركات المقيدة .. مضيفا أن البورصة المصرية أصبحت منصة التقاء المستثمرين في مصر حيث يتم لقاء صناديق استثمار وبعض الشركات بهدف التسويق لهذه الشركات.

تابع: المؤسسات المحلية ضخت نحو ٢٣ مليار جنيه استثمارات بالبورصة خلال عام مقارنة ب ٤ مليارات جنيه في الفترة المناظرالمناظرة.

وأوضح أن البورصة المصرية شهدت رقما قياسية في إعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من ٢٠٢٣ بلفت ٢٢٤ ألف مستثمر جديد.

قال رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية، إن البورصة غير مسئولة عن تأخر انطلاق قطار برنامج الطروحات الحكومية قائلا: الحكومة صاحبت المال وصاحبة القرار.