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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء : ندعم الكوادر الناجحة من العاملين في كل الإدارات

فودة خلال تكريم الكوادر
فودة خلال تكريم الكوادر الناجحة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء،علي اهمية دعم الكوادر الناجحة من العاملين بكافة الإدارات بالمحافظة للارتقاء بمسيرة التنمية وتحقيق النتائج المرجوة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، وقدم المحافظ الشكر والامتنان للمشاركين في مسابقة livcom2023 من فريق العمل والعارضين والمصورين وجميع من ساهم بجهد او برأي في اظهار المقومات الخاصة بمدينة شرم الشيخ كمدينة صالحة للعيش وصديقة العمر.


وكرم المحافظ فريق العمل وسلمهم الشهادات التقديرية. كما كرم مدرستى سان جوزيف الدولية والمدرسة البريطانية الدولية بشرم الشيخ لمساهمتهما الفعالة ضمن فريق العمل.

وحصدت مدينة شرم الشيخ المركز الثالث على العالم في المدن القابلة للعيش في المسابقة الدولية للمجتمعات الصالحة للعيش والمدن الصديقة للعمر والتي اقيمت في مالطة وذلك بفضل مزاياها العديدة والمميزة.

ولفتت المدينة الأنظار بمسارها الاستثنائي والمثالي في الاستعداد والتحضير للمشاركة في المسابقة، حيث قدمت العديد من المزايا والخصائص التي جعلتها مؤهلة للحصول على هذه الميدالية الثمينة.

وتنافست مدينة شرم الشيخ مع 25 دولة أخرى في المسابقة، وتمكنت من تحقيق المركز الثالث بعد دولتي البرتغال والدنمارك، وذلك بسبب العديد من المزايا التي تتمتع بها المدينة، من بينها الخلفية التاريخية والثقافية، والاهتمام بنمط الحياة الصحي، والتخطيط العمراني المرن المناسب لكل الفئات العمرية، ودمج المسنين في جميع المعايير بحيث تكون المدينة صالحة للأعمار الأكبر سنًا.


وأشار المحافظ ان ذلك جاء نتاج الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل في المدينة،
واكد فوده خلال اللقاء ان حصول مدينة شرم الشيخ على هذه الميدالية البرونزية يشكل حافزًا كبيرًا للاستمرار في تحويلها إلى مدينة ذكية ومستدامة صديقة للبيئة، وتؤكد على جهودها المستمرة في تحقيق رؤيتها المستقبلية لتكون وجهة سياحية مميزة ومثالية.

تكريم الكوادر بمختلف الإدارات

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اللواء خالد فودة يكرم الكوادر الناجحة الادارات

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