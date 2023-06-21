رئيس الحركة الوطنية بملتقي السياسي للاحزاب: طرحنا رؤيتنا حول قوانين الانتخابات

بملتقي السياسي للاحزاب

شارك اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية في الملتقي السياسي لحزب مستقبل وطن والذي ناقش رؤية الأحزاب السياسية حول القوانين المنظمة للانتخابات وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية وطرحت الأحزاب جانب من مقترحاتها حول هذا الشأن .

واشاد اللواء رؤوف بالملتقي السياسي والذي يعد استكمالاً لجهود الحوار الوطني الذي تنطلق فعالياته خلال المرحلة الحالية خاصة الملتقي السياسي يسلط الضوء على الجهود المبذولة من جانب الأحزاب السياسية في طرح قضايا الرأي العام والتحديات التي تواجه الدولة للحوار والنقاش في اطار موضوعي وبشكل يساهم في رفع معدلات الوعي والتنوير بحجم الجهد المبذول من جانب الدولة ومؤسساتها الوطنية وقيادتها السياسية للحفاظ علي حالة الاستقرار وحماية الوطن من مخاطر تحيق به من كل جانب .

واضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية في تصريحات اعلامية له منذ قليل ان الاحزاب المشاركة في الملتقي السياسي طرحت جانب من رؤيتها المستقبلية وانشطتها الحزبية ودورها المجتمعي وكذلك اجندتها التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال البرلمان بغرفتيه " مجلس النواب ومجلس الشيوخ "

شارك في الملتقي النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جبل والدكتور عفت السادات رئيس حزب السادات الديمقراطى وطارق درويش رئيس حزب الاحرار الاشتراكيين متحدثين بإسم تحالف الأحزاب المصرية فى الملتقى السياسى .

كما شارك الدكتور أحمد الضبع الأمين العام ونائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والدكتور احمد رؤوف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والنائب عبد الإله عبد الحميد أمين عام التنظيم لحزب الحركة الوطنية المصرية النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وعدد من رؤساء الأحزاب وأعضاء وقيادات المجلس الرئاسى للتحالف ونواب البرلمان