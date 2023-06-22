تنفيذي الحسنة يطالب بتحقيق احتياجات المواطنين والعمل على إعلاء مصالحهم

طالب المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، بتفعيل لجان المتابعة لجميع المصالح الحكومية بنطاق المركز والمدينة لمتابعة مدى انضباط العاملين في العمل، لتحقيق احتياجات المواطنين والعمل على إعلاء مصالحهم في جميع القطاعات.

وقد تم وضع آلية لتوزيع المياه علي الأهالي بصفة دورية ومنتظمة لضمان عدالة التوزيع، أثناء اجتماع رؤساء القرى.

وطالب رؤساء القرى بتحصيل جميع إيرادات الدولة من سكن وكهرباء ومياه، وأيضا جميع الرسوم الخاصة بالآبار، وتوريدها إلى إيرادات المجلس حفاظا على المال العام، وحصر جميع المنتفعين على الآبار الزراعية.

ووجه رؤساء القرى والأجهزة التنفيذية بالمركز برفع درجة استعدادتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وطالب مدير الإدارة التموينية بالحسنة، بتوفير السلع الأساسية اللازمة للمواطنين خلال عيد الأضحى المبارك بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين، وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار ببيع السلع الغذائية المعروضة بالأسعار المعلنة.





الخطة الاستثمارية

وطالب رؤساء القرى بمناقشة الخطة الاستثمارية الجديدة عن العام المالي 2024/2025 من مبانٍ وكهرباء ورصف وإنشاء سور على كل وحدة قروية، وعمل صيانة للطرق التي توجد بها مخرات للسيول.

وطالب مدير الأوقاف بالحسنة بتواجد الأئمة والمشايخ كل في نطاق عمله، وتجهيز المساجد بالشكل اللائق استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه بضبط منظومة العمل داخل الإدارات الخدمية، والتواصل المستمر بين الإدارات لضمان الدقة في العرض بما يضمن مصلحة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

وأكد على رؤساء القرى التصدي بكل حسم للبناء المخالف والتعدي على أملاك الدولة، وعدم السماح بالبناء المخالف بدون ترخيص، والرجوع إلى الإدارة الهندسية بمجلس المدينة حتى لا يتعرض أحد للمساءلة القانونية والإزالة الفورية للمخالفين، وعمل تقرير أسبوعي على مخالفات البناء وإرساله إلى ديوان عام المجلس والمدينة.

وفيما يخص قطاع النظافة، وجه بتفعيل منظومة النظافة، ورفع القمامة والمخلفات من شوارع القرى والمدينة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين.



