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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

صدى البلد


تصدرت الكاتبة ياسمين الخطيب ، تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل، بعد ظهورها بإطلالة ملفتة باللون الأبيض.


 

و ظهرت ياسمين الخطيب ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية فستانا باللون الابيض ذات كتف وكتف وهو ما كشف عن جمالهاواناقتها.


 

 وتتميز ياسمين الخطيب ، باطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة و ملابس الكاجوالالجريئة.
 

ولذا نكشف لكم فى هذا التقرير مجموعة من صور الكاتبة ياسمين الخطيب  وضعتها في مازق.


 

وخلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس في برنامج "تابوو" الذي يعرض عبر قناة "دجلة" قالت ياسمين الخطيب "باسثناء زوجي الأولانيكان راجل عظيم وأب محترم الزيجة التانية والتالتة كانت لعنات"


 

وقالت ياسمين الخطيب من قبل : "أنا لا أتبع حمية غذائية محددة ولكني أتناول جميع الأطعمة بكميات محدودة، كماأنني أميلللطعام المسلوق".

وتابعت: "ماء الورد سر نضارة بشرتي، كما أنني أستخدم عدة زيوت منها زيت اللوز، ولا أتعرض كثيرا للشمسلأنهاتضر بشرتي".


 


 


 


 


 

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IMG_9232
الكاتبة ياسمين الخطيب صور الكاتبة ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب موقع جوجل ياسمين

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