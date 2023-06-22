الأرصاد تحذر من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة|فيديو

كشف محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس مع بداية فصل الصيف رسميًا في مصر.

الأرصاد: هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة



وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه سيكون هناك ارتفاع كبير في نسب الرطوبة خلال فصل الصيف وهو ما يسبب الإحساس بالارتفاع في درجات الحرارة.

وقال عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، ،إنه لا يجب النظر إلى درجات الحرارة المسجلة ، مضيفاً أن الأهم الانتباه إلى نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والنهار لأنها هي التي تفرق بصورة كبيرة في حرارة الطقس.

الأرصاد:درجات الحرارة تسجل ما بين 35 و36

وأكد عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية ، أن درجات الحرارة تسجل ما بين 35 و36 ولكن قد نشعر أنها تفوق ذلك بسبب ارتفاع نسب الرطوبة، محذرًا من بعض التقلبات الجوية المتمثلة في موجات شديدة الحرارة قد تستمر ما بين يوم إلى 3 أيام.

وأشار “القياتي" إلى، أنه بعض هذه الموجة من التقلبات الجوية تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، مؤكدًا أن نسب الرطوبة تمثل العامل الرئيسي خلال فصل الصيف وذروتها في شهري يوليو وأغسطس المقبلين.