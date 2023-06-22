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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحديدي يكشف التشكيل الأقرب للأهلي أمام حرس الحدود

صدى البلد

 

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن النادي الأهلي سيواجه صعوبات في لقاء حرس الحدود، مشيرا إلى أن مارسيل كولر قام بإراحة لاعبين كثيرين على مدار الموسم وهو ما ساعده في جني الثمار بحصد البطولات وآخرها دوري أبطال إفريقيا.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كولر قام بإراحة لاعبيه قبل لقاء الوداد، والفريق فاز في 3 مباريات، والأهلي لديه عدة غيابات مثل هاني وكهربا، لكن هناك أسماء آخرى مميزة قادرة على تقديم أداء جيد في المباراة، ومن الوارد ظهور وجوه جديدة أمام الحدود".

وأضاف: "الأهلي لا يواجه أي مشكلات في مركز حراسة المرمى مطلقا، والفريق يضم عناصر جيدة في هذا المركز، وعلي معلول الأقرب لبدء اللقاء في الجبهة اليسرى بجوار ياسر وربيعة".

وأكمل: "ديانج كان يلعب في مركز 6، لكن بعد مروان عطية أصبح يلعب في الوسط وقد يلعب بجوار السولية وقندوسي في هذه المباراة، وفي الهجوم قد يلعب بيرسي تاو وعبدالقادر مع شريف".

وأشار إلى أن الأهلي يمتاز بالأطراف وقدرتهم على العودة إلى الدفاع، وأحمد عبدالقادر أصبح يعود للخلف ويساند زملائه في خط الدفاع.

ابطال افريقيا الأهلى النادي الأهلي برنامج بوكس تو بوكس

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