الحديدي: المشاركة في البطولة العربية ستؤثر على الموسم القادم للزمالك

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن فكرة نادي الزمالك بضم لاعبين على سبيل الاعارة واردة للغاية، وسبق وضم النادي لاعبين مثل سيف الجزيري من المقاولون العرب ثم قام بتفعيل الشراء.

وقال الحديدي في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "موعد البطولة العربية صعب للغاية، وعلى ادارة الزمالك الاستعداد بذكاء كبير، خصوصا في ملف تدعيمات الفريق، واراحة اللاعبين بين الموسمين".

وأضاف: "الزمالك لديه لاعبين مميزين مع الصفقات الجديدة، ولكن المشاركة في البطولة العربية سيؤثر سلبا على موسم الفريق الأبيض".

وواصل: "يجب ان يقوم مسئولو الزمالك باراحة بعض اللاعبين في الوقت الحالي، خصوصا بعدما تم حسم كافة الأمور".

وأتم: "الزمالك سيفوز على فاركو، والأهلي سيفوز على الحدود".