أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تفاصيل لقاء السيسي برئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية

أخبار مصر.. يشارك الرئيس السيسي اليوم في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد في باريس .. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية…

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

الرئيس السيسي يشارك في قمة ميثاق التمويل العالمي.. اليوم

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، في الجلسة الافتتاحية للقمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد المقامة في باريس، وفق فضائية “القاهرة الإخبارية” التي نقلت الخبر عن الرئاسة المصرية.

متحدث الرئاسة: قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا تهدف معالجة الاختلالات الهيكلية

قال المستشار دكتور أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن القمة الدولية « ميثاق التمويل العالمي الجديد» التي تعقد في العاصمة الفرنسية باريس تعقد على مدى يومين

كلمة في القمة ولقاءات مع القادة.. برنامج عمل الرئيس السيسي في باريس

تنطلق قمة من أجل ميثاق مالى عالمى جديد، غدا الخميس، لمدة يومين في العاصمة الفرنسية باريس بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى جانب مسئولى كبرى المنظمات الدولية وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

الرئيس : حريصون على استفادة خبرائنا من ألستوم الفرنسية في النقل العام

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس، "هنري بوبار لافارج" رئيس مجموعة "ألستوم" الفرنسية.

الرئيس السيسي يبحث إسناد تشغيل وإدارة محطة تحيا مصر لشركة فرنسية عالمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس، رودولف سعادة، رئيس شركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية "CMA CGM" وعدد من كبار مسئولي الشركة.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

بفائدة 18%.. ربط وديعة بـ 100 مليون جنيه لصالح نقابة المحامين

ترأس نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، جلسة فتح مظاريف مزايدة ربط وديعة لصالح نقابة المحامين بمبلغ 100 مليون جنيه.

المشاركون في الحوار الوطني: يجب إعادة النظر في الضرائب والمرتبات

عقد الحوار الوطني، الثلاثاء ٢٠ يونيو ۲۰۲۳م الجلسة النقاشية الممتدة للمحور الاقتصادي، حول موضوع إصلاح إدارة المالية العامة شمولية الموازنة - ترشيد الإنفاق - تعزيز الإيرادات

وزير ري جنوب السودان: كان لابد من اتفاق أثيوبيا مع دولتي المصب (حوار)

تحرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية وخاصة دول حوض النيل فى مجال المياه ونقل الخبرات المصرية في مجال المياه إليها لتحقيق حسن الإدارة لمواردها المائية، وبشكل خاص علاقة مصر مع جنوب السودان تمتد منذ سنوات

وزارة التضامن تطلق لأول مرة مبادرة الاب قدوة احتفالًا بعيده

اطلقت وزارة التضامن الاجتماعي لأول مرة برئاسة نيفين القباج اليوم ، حفل مبادرة الأب القدوة التي تستهدف تأكيد دور الأب في تأمين الكيان الأسري، في الحياة الأسرية السليمة والتنشئة السوية للأطفال.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

11 هدفا لاتفاقية باريس للتغيرات المناخية عالميا.. وأهميتها لمصر

تم اعتماد اتفاقية باريس، التي بدأت منذ أكثر من 20 عامًا من أجل مواجهة تغير المناخ، في 12 ديسمبر 2015 في العاصمة الفرنسية تم الإعلان عن اعتماد الاتفاقية كانت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية عام 1992

الصحة العالمية توضح النصائح والإرشادات العامة للحجاج

وضعت منظمة الصحة العالمية قائمة بالتوصيات التي ينبغي على كل حاج اتباعها وهي تتفق مع الاشتراطات الصحية التي حددتها السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية للوافدين إليها في موسم الحج لهذا العام.

الحكومة تدخل تعديلات مهمة على قانوني المرافعات المدنية والتجارية وانشاء المحاكم الاقتصادية

وافق مجلس الوزراء ، على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

أهم أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية:

البريد المصري يحذر من رسائل نصية تستهدف اختراق حسابات العملاء

تلاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلبون من خلالها بياناتٍ تفصيليةً عن حسابات المواطنين الشخصية، أو دفع تكاليف شحن بعائِث.

مع اقتراب العيد ..نصائح من خبراء جودة أغذية عند شراء اللحوم

قدم خبراء جودة التغذية بكارفور مصر عددا من النصائح عند شراء اللحوم بشكل عام خلال فترة الاعياد وهى الموسم السنوى الذى يتضاعف الاقبال على شراء اللحوم المختلفة .