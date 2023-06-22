نصائح مهمة لتجنب الإجهاد الحراري للحجاج في موسم الحج

يعتبر الإجهاد الحراري من المشاكل الصحية الشائعة التي تواجه الحجاج خلال موسم الحج، وذلك نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة والرطوبة في منطقة الحج.

وقال الدكتور هاني رامز، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه لتجنب الإجهاد الحراري والحفاظ على الصحة والسلامة خلال موسم الحج، يمكن اتباع النصائح التالية:

طريقة تجنب الإجهاد الحراري

1- شرب كمية كافية من الماء: يجب تناول كمية كافية من الماء والسوائل الأخرى لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري، وينصح بتناول الماء بشكل منتظم على مدار اليوم، وعدم الانتظار حتى يشعر الشخص بالعطش.

2- ارتداء الملابس المناسبة: ينصح بارتداء الملابس المناسبة لمنطقة الحج، والتي تكون مصنوعة من الأقمشة الخفيفة، والتي تسمح بتدفق الهواء، وتجنب ارتداء الملابس الضيقة أو الثقيلة.

3- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة: ينصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في فترات الظهيرة، والاحتماء في الأماكن المظللة، ويفضل استخدام المظلات الشخصية أو الأغطية الخاصة لتغطية الرأس.

4- تجنب المجهود الزائد: يجب تجنب القيام بالمجهود الزائد خلال فترات الحرارة الشديدة، والاستراحة والراحة بشكل منتظم، وتحديد الأنشطة الأساسية في فترات الصباح والمساء الباردة.

5- تناول الوجبات الخفيفة والصحية: ينصح بتناول الوجبات الخفيفة والصحية، وتجنب تناول الوجبات الثقيلة والدسمة، والتي يمكن أن تزيد من الإجهاد الحراري.

6- التحكم في حالات الصحة الأساسية: ينصح بالتحكم في حالات الصحة الأساسية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو والأمراض الأخرى، والتأكد من استخدام الأدوية الموصوفة بشكل صحيح.

7- الاستعانة بالمروحة والتكييف: يمكن استخدام المروحة والتكييف في الأماكن المغلقة لتخفيف الإجهاد الحراري، وتجنب البقاء في الأماكن المغلقة التي لا توفر تدفق الهواء الطبيعي.