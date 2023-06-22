رفض أردني مصري لإجراءات إسرائيل الأحادية في الضفة الغربية والاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي في باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"

أوروبا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

استشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف سيارة في جنين

إسرائيل تتهم حزب الله بإقامة معسكر على أراضيها

بوتين: قدرات أوكرانيا في الهجوم المضاد "لم تُستنزف بعد"

واشنطن تعرب عن "قلقها العميق" إزاء أعمال العنف في الضفة الغربية

أحكام جزائرية بالسجن بحق وزراء من عهد بوتفليقة في قضايا فساد

إصابات واعتقالات خلال مواجهات عنيفة مع الجيش الإسرائيلي في الجولان



سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصل أمس إلى مقر إقامته في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، والتي ستعقد على مدار يومي 22 و23 يونيو الجاري، مشيرةً إلى أن مشاركته في هذا الحدث المهم تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط بين البلدين، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام، بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية والأقل نموا.

على الصعيد الإقليمي والعربي، أفادت "الراي" بأن وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 3 فلسطينيين بعد استهداف الطيران الإسرائيلي لسيارتهم في جنين، فيما قال جيش الاحتلال إن "قوات الجيش الإسرائيلي، بتوجيه استخباراتي دقيق للشاباك، حددت، قبل فترة وجيزة، سيارة مشبوهة فيها خلية إرهابية، بعد أن نفذت إطلاق نار بالقرب من الجلمة في منطقة لواء منشية".

وقالت "الوطن" إن مصر والأردن، عبرا عن رفضهما للإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الضفة الغربية، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، وأدانا بأشد العبارات، اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على عدد من القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت "الأنباء" إلى أن الولايات المتحدة، أعربت عن "قلقها العميق" إزاء تصعيد أعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدة أن تقارير عن هجوم شنه إسرائيليون على قرية فلسطينية "مقلقة".

وقالت "الجريدة" إن عددًا من أهالي الجولان السوري أصيبوا واعتقلوا على أيدي القوات الإسرائيلية بعد أن حاصرت الأخيرة الأراضي تمهيدًا للاستيلاء عليها ومنع أصحابها من الوصول إليها. واعتقلت القوات الإسرائيلية 8 أشخاص من المشاركين بمظاهرة خرجت تنديدًا بهذه الخطوة، عُرف منهم الشيخ سلمان فارس شمس، أحد رموز ووجهاء الجولان.

وذكرت "القبس" أن وسائل إعلام عبرية أكدت أن عناصر من حزب الله اللبناني أقاموا معسكرًا مكونًا من خيمتين، يتناوب عليهما عدد من العناصر المسلحة داخل الخط الأزرق عند مزارع شبعا. وقال أعضاء في الكنيست الإسرائيلي خلال اجتماع خاص، إن حزب الله أقام خيمتين في "الأراضي الإسرائيلية" ويتواجد مسلحون فيهما،

وقالت "الراي" إن محكمة في العاصمة الجزائر، أصدرت أحكاما بالسجن 5 سنوات بحق مسؤولين بارزين في نظام الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، بتهم فساد، مشيرةً إلى أن المحكمة الجزائية الاقتصادية في "سيدي امحمد" أصدرت حكما بالسجن النافذ 5 سنوات وغرامة مالية بحق نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف، في قضية محطة قسنطينة. في المقابل، برأت المحكمة الوالي السابق طاهر سكران والأمين العام السابق لولاية قسنطينة بن يوسف عزيز من جميع التهم الموجهة إليهما.

دوليًا، قالت "الوطن" إن الاتحاد الأوروبي فرض، الأربعاء، حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بهدف تشديد القيود التجارية على موسكو والتضييق على كيانات تدعم الكرملين، مشيرةً إلى أن سفراء الاتحاد وافقوا على الحزمة 11 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل إجراءات لمواجهة التحايل على العقوبات. ومن جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم لأوكرانيا 50 مليار يورو خلال الفترة بين 2024 و2027.

ونقلت "الجريدة" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن موسكو لاحظت "هدوءًا" في الهجوم المضاد الذي تشنه أوكرانيا، مؤكدًا في ذات الوقت أن قدرة الهجوم الأوكراني المضاد "لم تُستنزف بعد".

وأضاف أن كييف تكبّدت خسائر فادحة في هجمات في الجنوب، مضيفًا أنه "من الغريب أننا نلحظ هدوءًا في الوقت الحالي، ويرجع هذا إلى حقيقة أن العدو يتكبد خسائر فادحة في الجنود والعتاد".