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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات جديدة في قضية تسريب وثائق البنتاجون

أرشيفية
أرشيفية

دفع جاك تيشيرا، العنصر في الحرس الوطني الأمريكي والمتهم بتسريب وثائق سرية من وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" ببراءته أمس الأربعاء أمام محكمة في ماساتشوستس، حيث يواجه ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها.

وفي حال إدانة تيشيرا البالغ 21 عاما والخبير في تكنولوجيا المعلومات، بهذه التهم، فإن كل منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واعتقل الشاب الأمريكي في أبريل الماضي، بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أمريكية.

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وطلب محاميه الإفراج عنه لحين محاكمته، لكن القاضي رفض الطلب.

واحتوت الوثائق التي نشرها تيشيرا، على معلومات تشير إلى قلق الولايات المتحدة حيال قدرات الجيش الأوكراني الذي يواجه الغزو الروسي، وأيضا تجسس واشنطن ربما على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.

وثائق البنتاجون تسريب وثائق البنتاجون وثائق البنتاجون السرية جاك تيشيرا

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