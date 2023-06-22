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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

صدى البلد

حظي مقطع فيديو لدب يقتحم منزلا  في ولاية كولورادو الأميركية وذلك سعيا وراء الطعام، آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الأجتماعي فقد قام الدب بسرقة الطعام  ومحاولة الهروب بعد ذلك بطريقة ذكية وغريبة.

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وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة "يو بي آي" للأنباء، أن الدب قام بمحاولة النزول والهروب مرة آخرى من النافذة بعدما قام باقتحامها أحدى المنازل لتناول الطعام.

وقال  مالك المنزل ريان ماكفلارين، إن أحد جيرانه  قد قام بتصوّير الدب وذلك أثناء مغادرته للمنزل وذلك بعدما تناول الدب شرائح لحم خنزير التي كانت في المطبخ.

وعبّر مالك المنزل عن استغرابه من دخول الدب بتلك الطريقة إلى منزله، حيث لم يتم تسجيل مثل هذه الحالات من قبل بتلك المنطقة التي يقطن بها مالك المنزل.


 

مقطع فيديو ولاية كولورادو الأميركية آلاف المشاهدات مالك المنزل

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