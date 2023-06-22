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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| أحدث سعر لـ سيتروين C4 الجديدة في مصر.. شيفروليه أفيو بـ 160 ألف جنيه.. تفاصيل

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

أحدث سعر لـ سيتروين C4 الجديدة في مصر

تقدم العلامة التجارية الفرنسية سيتروين العديد من الإصدارات الجديدة وخاصة في فئات الكروس أوفر الرياضية والهاتشباك، ومنها سيارة سيتروين C4 موديل 2023.

 

هينسي فينوم .. سعر ومواصفات أقوى سيارة أمريكية | صور

صُنعت سيارة هينسي فينوم F5 روديستر بعد طلبات من المعجبين، وهي مطابقة تقريبًا لشقيقتها الكوبيه، حيث تأتي بسقف قابل للإزالة يبلغ وزنه 8 كجم، تسميه هينيسي "عملًا فنيًا" ويتوقع من المالكين عرضه في "معارضهم الفنية"، ونافذة زجاجية لمشاهدة المحرك.

 

شيفروليه أفيو بـ 160 ألف جنيه.. تفاصيل

 تعتبر السيارة شيفروليه أفيو إحدى أشهر السيارات الاقتصادية المستعملة بالسوق المصري مع شقيقتها أوبترا، وتتميز بتصميم سيدان بسيط وشبابي.

 

سبورتاج وتوسان.. 5 سيارات كروس أوفر جديدة في مصر

تضم السوق المصرية باقة من السيارات الرياضية الجديدة التي تتمتع بالعديد من المواصفات الفاخرة، بالإضافة لتصميمها المحدث كلياً.

 

صور حصرية جديدة لأول سيارة بأربعة أبواب من فيراري.. شاهد

تعتبر فيراري واحدة من أكثر العلامات التجارية الفاخرة التي تتميز بالكثير من الغموض، وهذا يعني عمليًا أنها قد تكون مزعجة أحيانًا في نهجها، وعلى الرغم من الكشف عن بوروسانجوي "Purosangue" منذ أكثر من تسعة أشهر ، إلا أن فيراري لم تزود وسائل الإعلام بأي صور جديدة للكروس أوفر عالية الأداء، بغض النظر عن الصور الأولية الصحفية غير الجذابة.

 

 

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