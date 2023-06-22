لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

بعد مرور حوالي 60 عامًا دون أن تعرف الشقيقتان أي شيء عن بعضهما البعض ، تمكنتا من اللقاء مجددا بعد سنوات وذلك بفضل القيام باختبار الحمض النووي.

وقد تعود بدايات تلك القصة الغريبة بدءا من عام 1956، وذلك بعد ولادة جولي مامو، والتي تعد بالغة من العمر 66 عاما، وذلك في مدينة دوفر بجنوب شرق إنجلترا، وقد تم تبني الطفلة مامو بعد تسعة أيام من تخلى الأم والتي تدعى ليليان فيشر، والتي كانت تبلغ من العمر 17 عاما آنذاك عن طفلتها

وانتقلت الطفلة مامو لاحقا إلى أستراليا مع كل من مافيس وديفيد هولاند والديها بالتبني.

وأنجبت السيدة ليليان 4 أطفال آخرين، تأتي من بينهم جولي أنسيل، والتي تبلغ من العمر الآن 64 عاما، وتعيش بمدينة إسكتلندا.

وقبل موت أمها ، أخبرت جولي أن لها أختا تخلت عنها، لتستعين جولي أنسيل بموقع الأنساب MyHeritage، لتكتشف تطابقا لدى والدها فيشر مع مامو بنسبة 90 في المئة ليتواصل الأب بعد معرفة ذلك مع لويز ابنة مام لتلتقي الشقيقتان بعد مرور حوالي 60 عاما دون أن تعرفا الأختان أي شيء عن بعضهما البعض.