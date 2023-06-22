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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير : الاهتمام بمعايير جودة السلع الغذائيةودعم المزراعين ضرورة

صدى البلد

قال فيليب بيجييون المدير الإقليمي لاحدى شركات تجارة التجزئة الكبرى إن السلع الغذائية من القطاعات الهامة والتى تؤثر على صحة المستهلك ، الأمر الذى يتطلب ضرورة الالتزام  في مجالي سلامة الأغذية والاستدامة، من خلال تعزيز الخطط والامتثال لأعلى معايير وإجراءات مراقبة الجودة على المنتجات الغذائية الطازجة والمجمدة المتوفرة. 

وأضاف بيجييون أن الفترة الماضية عملنا على دعم وتمكين المزارعين المحليين وسلسلة الموردين، لافتا الى انه يتم تعزيز استدامة سلسلة التوريد الخاصة ، والحفاظ على ممارسات سلامة الأغذية انطلاقاً من المصدر، بما يتماشى مع الأولويات الرئيسية التي حددتها الحكومة.

واشار الى انه فى حال تلف اى سلع غذائية او تكون غير مطابقة للمعايير الخاصة بالجودة يتم اعدامها على الفور، علاوة على انه فى حال توريد سلع من اى مصنع او مورد غير مطابقة للمعايير السلامة يتم اعادتها لمصدرها مع قيام وفد  للتاكد من سلامة السلع وعدم التعامل مع العميل الا بعد توفيق اوضاعه وفقا للمعاير الموضوعه للجودة والسلامة. 

ولفت الى اننا نسعى باستمرار إلى تحسين برامج الفحوصات والاختبارات الروتينية للأطعمة الطازجة والسلع الاستهلاكية والمعايير الصحية لضمان إجراء الفحوصات بوتيرة منتظمة، وذلك من خلال مختبرات معتمدة بجهات معملية معلومة  حيث تنفذ ما يصل إلى 30,000 تحليل مخبري سنويا، إلى جانب 1,000 عملية تدقيق خارجية للمتاجر، و800 عملية تدقيق للموردين سنويًا. 

ولضمان الشحن الآمن، نتعاون مع موردين موثوقين وتعتمد خدمات لوجستية عالية الجودة لضمان توصيل المنتجات الطازجة والمحفوظة بأفضل حال للعملاء ،  بالإضافة إلى اعتماد ضوابط عالية لدرجات الحرارة وأنظمة تتبع فعالة للحد من مخاطر التلوث وضمان حصول العملاء على منتجات طازجة وآمنة.

علاوة على ذلك، يُعد التخزين والعرض السليم للمنتجات جزءاً لا يتجزأ من إجراءات سلامة الأغذية الطازجة بمجرد وصولها إلى المتجر. وتوفر كارفور أنظمة التبريد التي يتم صيانتها بشكلٍ جيد، إلى جانب مراقبة درجات الحرارة بانتظام والتناوب السليم للمواد القابلة للتلف للحد من مخاطر نمو البكتيريا.

 

الاستدامة الاستهلاكية الاختبارات المنتجات الغذائية المزراعين المستهلك تجارة التجزئة

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