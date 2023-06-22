عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زار مدينة الطاقة الشمسية

رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين يتفقد المشروعات المنفذة بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة

صدى البلد

استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية المشارك إنجلهارد مازانك رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية.
وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أنه تم تنظيم جولة ميدانية للمسئول الألمانى داخل حرم الجامعة لإطلاعه على أحدث مشروعاتها المنفذة الهادفة لتوظيف أحدث تطبيقات مجالات البحث العلمي والتصنيع بها لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف البيان أن رئيس مكتب الدولة للهجرة ببرلين زار عددا من المعامل المجهزة بأحدث التقنيات المتوفرة بها طبقاً للمعايير الدولية كمعمل الأراترونكس المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو، حيث تم تأسيسه بأيدى أعضاء هيئة التدريس قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة بالجامعة بإشراف الدكتور أمير رشدي.
كما زار أعضاء الوفد مدينة الطاقة الشمسية التي تعد أكبر معمل بحثي تعليمي تدريبي انتاجي للطاقة النظيفة على مستوى مصر والعالم وهى مزودة بأول محطة شحن طاقة للسيارات الكهربائية فى مصر مما يفتح المجال لتجارب استخدام السيارات الكهربائية بها، كما تم تفقد المجمع الصناعي البحثي الذي يضم 10 شركات من امهات الصناعة الألمانية العالمية، ويعمل على توطين أحدث التكنولوجيات الداعمة للصناعة المصرية.
كذلك تضمنت الزيارة - أيضاً - استعراض مشروعات تخرج طلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون بأقسامها الثلاث (تصميم المنتج – تصميم الجرافيك – تصميم الميديا)، ومركز هوية مصر المُكلف بتفيذ الهوية البصرية لكل محافظات مصر ووضعها على الخريطة العالمية للترويج السياحي لها.
وعقب انتهاء الزيارة التفقدية لمرافق الجامعة، تم تنظيم ندوة نقاشية دعُى لحضورها عمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعتين الألمانيتين وبحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية خصصت لشرح معلومات حديثة بشأن السفر إلى ألمانيا ومنح التأشيرات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

كيفية صلاة الصبح لمن فاته أداء الفجر.. الإفتاء توضح

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

قبل اجتماع المركزي.. كيف تربح 8000 جنيه شهريا من بنكي مصر والأهلى؟

ترشيحاتنا

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل أحد حراس مرمى الأهلي

سفينة خفر سواحل أمريكية تعبر مضيق تايوان بعد زيارة بلينكن للصين.. ما السبب؟

أول تعليق من البيت الأبيض على زيارة رئيس الوزراء الهندي لواشنطن

كأس أمم أفريقيا.. المنتخب الأولمبي يواصل تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة النيجر

حالات إلغاء تراخيص الآبار في القانون الجديد

خطة أفريقية لكسر هيمنة الدولار والاعتماد على العملات المحلية.. هل تنجح؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ