رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين يتفقد المشروعات المنفذة بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة

زار مدينة الطاقة الشمسية

استقبل الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية الدولية المشارك إنجلهارد مازانك رئيس مكتب الدولة للهجرة في برلين والوفد المرافق له، بحضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية بالعاصمة الإدارية.

وذكر بيان صادر اليوم عن الجامعة الألمانية بالقاهرة أنه تم تنظيم جولة ميدانية للمسئول الألمانى داخل حرم الجامعة لإطلاعه على أحدث مشروعاتها المنفذة الهادفة لتوظيف أحدث تطبيقات مجالات البحث العلمي والتصنيع بها لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، المواكبة للثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف البيان أن رئيس مكتب الدولة للهجرة ببرلين زار عددا من المعامل المجهزة بأحدث التقنيات المتوفرة بها طبقاً للمعايير الدولية كمعمل الأراترونكس المعني بتطوير أجهزة الاستشعار الدقيقة الجديدة والمحركات للقياس والتحكم في نطاق تكنولوجيا النانو، حيث تم تأسيسه بأيدى أعضاء هيئة التدريس قسم الميكاترونكس بكلية الهندسة بالجامعة بإشراف الدكتور أمير رشدي.

كما زار أعضاء الوفد مدينة الطاقة الشمسية التي تعد أكبر معمل بحثي تعليمي تدريبي انتاجي للطاقة النظيفة على مستوى مصر والعالم وهى مزودة بأول محطة شحن طاقة للسيارات الكهربائية فى مصر مما يفتح المجال لتجارب استخدام السيارات الكهربائية بها، كما تم تفقد المجمع الصناعي البحثي الذي يضم 10 شركات من امهات الصناعة الألمانية العالمية، ويعمل على توطين أحدث التكنولوجيات الداعمة للصناعة المصرية.

كذلك تضمنت الزيارة - أيضاً - استعراض مشروعات تخرج طلاب كلية العلوم التطبيقية والفنون بأقسامها الثلاث (تصميم المنتج – تصميم الجرافيك – تصميم الميديا)، ومركز هوية مصر المُكلف بتفيذ الهوية البصرية لكل محافظات مصر ووضعها على الخريطة العالمية للترويج السياحي لها.

وعقب انتهاء الزيارة التفقدية لمرافق الجامعة، تم تنظيم ندوة نقاشية دعُى لحضورها عمداء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعتين الألمانيتين وبحضور لفيف من الشخصيات الإعلامية خصصت لشرح معلومات حديثة بشأن السفر إلى ألمانيا ومنح التأشيرات.