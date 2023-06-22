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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بعد قليل.. نظر رابع جلسات محاكمة الأم المتهمة بإنهاء حياة طفلها وطهيه

صدى البلد

تنظر هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري اليوم رابع جلسات محاكمة الأم المتهمه بإنهاء حياة نجلها وسط تشديدات أمنية مكثفة.

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كانت الجلسة الثالثة يوم الثلاثاء الماضي شهدت سماع شهادة الشاهد الرئيسي في الواقعة والذي اكتشف الجريمة وقام بإبلاغ الاجهزة الامنية وروي تفاصيل ما حدث تفصيلاً امام هيئة المحكمة كما استمعت المحكمة لشهادة الشاهدة الثالثة في القضية والتي اكدت ان المتهمة كان تخشي جدا علي نجلها وتخاف عليه وانها كانت تصرخ بصفة مستمرة في بعض الاحيان وعند سؤالها عن سبب ارتكابها الواقعة اكدت الشاهدة انها لا تعلم .

فيما شهدت الجلسة الثانية والتي انعقدت الاثنين الماضي الاستماع الي شهادة "زينب م" شاهدة الاثبات واحدي جارات الام المتهمة وتم مناقشتها من هيئتي الدفاع بالحق المدني ودفاع المتهمه كما وجهت النيابة سؤال للشاهدة وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمة بعرضها علي احد الأطباء النفسيين لمعرفة حالتها النفسية الحالية وخاصة انها تنفي اصابتها بأي مرض نفسي.

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