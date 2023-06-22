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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة 3 متهمين في إنهاء حياة شخص بالقليوبية

محكمة
محكمة

تعقد الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية اليوم الخميس محاكمة 3 متهمين بقتل شخص بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية في بالقضية رقم 17246 لسنة 2022 جنايات مركز القناطر الخيرية المقيدة برقم 1836 لسنة 2022 كلى جنوب بنها.

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وتعقد الجلسة برئاسة المستشار أشرف فتحى ويصا رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عامر حلمى، وعمرو محمد عبد الوهاب مخلوق، وأمانة سر عاصم طايل .
وكشف  أمر الإحالة قيام  المتهمين "محمد أ" موظف بهيئة النقل العام   و"مصطفى م" ، صاحب مصنع  و"أحمد م"،   عامل بقتل  المجنى عليه "أحمد س "، عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المجني عليه وأعدوا لذلك الغرض سلاحاً نارياً "مسدس" وذخائر موضوع الاتهامات التالية، وتتبعوا المجنى عليه حال استقلاله السيارة، وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمين الأول والثانى عدة أعيرة نارية صوبه فاستقرت بأماكن متفرقة من جسده فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالتحقيقات والتى أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات

القليوبية الصفة التشريحية القناطر الخيرية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات

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