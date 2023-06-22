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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حالات إلغاء تراخيص الآبار في القانون الجديد

آبار
آبار

تضمن قانون تنمية الموارد المائية والري ، حالات إلغاء ترخيص الآبار التى صدر لها قرار ترخيص ولم يتم الانتفاع منها.

 

نص القانون على أن يلغى ترخيص البئر إذا لم يتم حفرها خلال عام من تاريخ الترخيص أو إذا لم يتم الانتفاع بها خلال عامين من إنشائها .

 

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 كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تم استخدام البئر في غير الأغراض المرخص بها ، ويجوز للوزارة ردم البئر على نفقة المرخص له.

 

وطبقا للقانون ، فإنه في حالة تلف البئر أو تلوثها يجوز للوزارة وبعد فحص طلب صاحب البئر والتحقق من انتفاء مسئوليته عن هذا التلف أو التلوث ، الموافقة على الترخيص بحفر بئر بديلة بالمواصفات الفنية التى تعتمدها الوزارة ويلتزم صاحب البئر التالفة أو الملوثة بردمها في المدة التى تحددها الإدارة العامة المختصة وإلا قامت الإدارة بذلك على نفقته .

 

قانون تنمية الموارد المائية الموارد المائية ترخيص الآبار حالات إلغاء ترخيص الآبار

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