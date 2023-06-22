عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإضراب الشامل يعم مدينة جنين ومخيمها تنديدا بجريمة اغتيال الأمس

الاضراب الشامل يعم
الاضراب الشامل يعم مدينة جنين ومخيمها تنديدا بجريمة اغتيال

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيرة شمال المدينة.

 

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكانت قد أغلقت شارع جنين الناصرة بعد إعلانه منطقة عسكرية عقب اغتيال الشهداء، فيما كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدتي يعبد وعرابة والقرى المجاورة.

 

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيليّ، بطائرة مسيّرة، ثلاثة فلسطينيين، أحدهم فتى،باستهداف مركبة كانوا يستقلّونها قرب جنين في الضفة الغربية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، زاعما أنهم أعضاء "خليّة"؛ "نفذت عدة عمليات إطلاق نار"، وذلك في اغتيال بواسطة قصف جويّ، هو الأول من نوعه في الضفة، منذ عام 2006.

كما أعلن جيش الاحتلال، في بيان صدر عن الناطق باسمه، لاحقا، أن المسيّرة التي استخدمها في عملية الاغتيال، من طراز Hermes 450، بينما أفادت صحيفة "معاريف"، بأن وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، قد صادق الثلاثاء، على استهداف "الخلايا التي تُطلق النار"، في منطقة جنين؛ غير أن موافقته لم تشِر إلى "الخلية" المزعومة، التي استُهدفت مساء الأربعاء، تحديدا، وإنما كانت موافقته تشمل "الخلايا التي تُطلق النار وتنفذ عمليات"، بشكل عامّ.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

ترشيحاتنا

قرار قضائي جديد بشأن المتهمة بقتل ابنها في الشرقية

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد المقاولون في كأس مصر

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ