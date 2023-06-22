الإضراب الشامل يعم مدينة جنين ومخيمها تنديدا بجريمة اغتيال الأمس

أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة جنين، اليوم الخميس، الإضراب الشامل حدادا على أرواح الشهداء صهيب الغول، ومحمد العويس، وأشرف السعدي، الذين اغتيلوا الليلة الماضية، بطائرة مسيرة شمال المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وكانت قد أغلقت شارع جنين الناصرة بعد إعلانه منطقة عسكرية عقب اغتيال الشهداء، فيما كثفت من تواجدها العسكري جنوب جنين، خاصة في محيط بلدتي يعبد وعرابة والقرى المجاورة.

واغتال جيش الاحتلال الإسرائيليّ، بطائرة مسيّرة، ثلاثة فلسطينيين، أحدهم فتى،باستهداف مركبة كانوا يستقلّونها قرب جنين في الضفة الغربية، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، زاعما أنهم أعضاء "خليّة"؛ "نفذت عدة عمليات إطلاق نار"، وذلك في اغتيال بواسطة قصف جويّ، هو الأول من نوعه في الضفة، منذ عام 2006.

كما أعلن جيش الاحتلال، في بيان صدر عن الناطق باسمه، لاحقا، أن المسيّرة التي استخدمها في عملية الاغتيال، من طراز Hermes 450، بينما أفادت صحيفة "معاريف"، بأن وزير الأمن الإسرائيليّ، يوآف غالانت، قد صادق الثلاثاء، على استهداف "الخلايا التي تُطلق النار"، في منطقة جنين؛ غير أن موافقته لم تشِر إلى "الخلية" المزعومة، التي استُهدفت مساء الأربعاء، تحديدا، وإنما كانت موافقته تشمل "الخلايا التي تُطلق النار وتنفذ عمليات"، بشكل عامّ.