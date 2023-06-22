أعمال إرهابية.. بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة بشأن فلسطين

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أعمال التخريب من قبل المستوطنين، ووصفها بأنها “أعمال إرهابية”.

وقال في بيان صدر رسمي، إن من ضمن الأعمال الإرهابية: “أعمال تخريبية وإحراق للأراضي والممتلكات والمدارس من قبل مستوطنين إسرائيليين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله”، حسبما نقلت “رويترز”.

وأعرب جوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها الأحداث التي وقعت في جنين في 19 يونيو عندما أسفرت عملية لقوات الاحتلال الإسرائيلية عن استشهاد 7 فلسطينيين، من بينهم طفلان.

وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه “يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة، والتقيد كذلك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الاستخدام المتناسب للقوة واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب المدنيين أثناء سير العمليات العسكرية”.