اتبع شغفك.. مارينا عازر موهبة تحول الملابس التقليدية إلى لوحات فنية

قالت مارينا عازر، مصممة أزياء، وتقوم بتحويل الملابس التقليدية للوحات فنية، إنها كانت تقوم بتصميم كروت وبدأت ببيعها بشكل سريع فى الشوارع، مثل هدايا للأعياد، معقبة: “قمت بعمل زي خاص بي لأبيع الكروت الخاصة بي من أجل أن أكون مختلفة، ومن هنا بدأت بفكرة تصميم الأزياء”.

وأضافت مارينا عازر، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أنها رأت الكثير من الأشخاص الذين تفاعلوا معها بعد رؤيتها بالزي الخاص بها، وقاموا بشراء الكروت والتنورة التي قامت بتصميمها.

وتابعت: “عملت كوليكشن خاص باللي عملته، وتخرجت في كلية التربية الفنية، ولولا تشجيع الدكاترة لي فى الكلية لم أكن لأصل لتلك المرحلة فى هذه الأيام، وأشكرهم جدا”.