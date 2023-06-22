استجابة لـ"صدى البلد".. القابضة للشرب: تطهير غرفة الصرف بمنطقة السوق بأسيوط

أرسل المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ردا على الشكوى الواردة تحت عنوان : " منطقة السوق بأسيوط عائمة في مياه الصرف الصحي ".

جاء فيه أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أفادت بانه فور تلقي الشكوى وتم توجيه فريق من الصيانة المختصة وبالمعاينة علي الطبيعة تبين أن سبب الطفح ناتج عن الغرفة الخاصة بالأهالي وعلي الفور تم عمل التطهير اللازمة لغرفة الصرف الصحي التابعة لمحل الشكوي عن طريق المختصين ومعدات الشركة ولا توجد أي ملاحظات الآن.

وتم التواصل مع محمد جمال صاحب الشكوي وتم توضيح الأمر له واعراب بالشكر والاهتمام بالموضوع.