البنك الزراعي يتبرع بـ 200 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالقليوبية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بمكتبه بديوان عام المحافظة رئيس قطاع القليوبية بالبنك الزراعي المصري والفد المرافق له حيث قدموا لمحافظ القليوبية تبرع بمبلغ 200 ألف جنيه لصالح الأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة، وذلك في صورة قسائم شراء مواد غذائية مصدرة من مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع وزارة التموين في صورة بونات قيمة 200 جنيه وبونات قيمة 100 جنيه ، تسلم للمستحق ليقوم بصرف المواد الغذائية وفقا لاحتياجاته من أي مجمع استهلاكي يتبع الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

ويأتي ذلك في إطار المسئولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري للمساهمة في دعم الأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية ، ومساندة جهود الدولة لتوفير الحماية الإجتماعية لتلك الفئات ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة ومتطلبات الحياة .



من جانبه أعرب محافظ القليوبية عن تقديره وشكره على الدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، مثمنا جهود التعاون بين البنك ومحافظة القليوبية في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين.



من جانبه أكد سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة حرص البنك الدائم على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تضافر جهود كافة المؤسسات لتحقيق التكافل الإجتماعي ، وتوفير برامج الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، للحد من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التي خلفت موجات من التضخم وارتفاع الأسعار .



كما ناقش المحافظ مع أعضاء البنك وبالتنسيق مع العميد محمد البطوطي مدير مرور القليوبية مبادرة البنك الزراعي لتحويل السيارات النقل ( الكبوت) إلى سيارات ميكروباص عن طريق تقسيط ثمن السيارات الجديدة على 6 سنوات بفائدة مناسبة وذلك للقضاء على تلك النوعية من السيارات بالمحافظة.