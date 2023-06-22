ردا على أحد البرامج.. النقل توضح الجدوى من إنشاء القطار الكهربائي الخفيف LRT

أصدرت وزارة النقل، بيانا إعلاميا حول ما تم تداوله عبر أحد البرامج التليفزيونية المغرضة حول عدم جدوى القطار الكهربائي الخفيف LRT حيث أوضحت الوزارة الحقائق التالية:

1 - القطار الكهربائي الخفيف تم تنفيذه ليخدم المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان والمدن الجديدة شرق القاهرة مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر وأنه تم تنفيذ وافتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه بدءا من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة وحتى مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الادارية الجديدة لكي يتوافر وسيلة نقل جماعي آمنه ونظيفة صديقة للبيئة تساهم في نقل المواطنين الى العاصمة الادارية الجديدة والعاملين والمترددين علي المرحلة الأولي منها بدلاً من الانتظار حتى الانتهاء من بناء العاصمة الادارية بالكامل وكذلك نقل المواطنين الى المدن العمرانية الجديدة والمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان .



2 - يتسم القطار الكهربائي بكثافة الركاب في فترات الذروة والتي يقل فيها زمن التقاطر للقطارات أما الفترات الاخرى ما بين هذه الفترة وما بعدها يتم خلالها تباعد زمن التقاطر للقطارات لتتناسب مع حجم الركاب.



3 - جميع المدن التي يمر بها او بجوارها القطار الكهربائي الخفيف LRT مدن جديدة جاري اشغالها بصورة كبيرة ومتنامية وسوف ترتفع اعداد الركاب في اوقات كافة تشغيل القطار وليست في اوقات الذروة فقط بصورة كبيرة بالتزامن مع استكمال عملية الانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة وتشغيل المرحلة الرابعة التي تمتد حتي قلب مدينة العاشر من رمضان .



4 - تم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الملاكي لاستخدام وسائل النقل العامة والصور والفيدوهات المرفقة توضح مناطق الإنتظار التي تم انشاؤها في كافة محطات القطار الكهربائي مثل ( بدر - الشروق - العبور - المستقبل ) والمكتظة بالعربات الخاصة التي فضل ملاكها تركها في تلك المناطق واستخدام القطار الكهربائي الخفيف وبذلك تحقق هدف وزارة النقل لتعظيم النقل الجماعي بما يساهم في توفير الوقت والمال والمحافظة علي البيئة وتحقيق السيولة المرورية .



5 - تم توفير اتوبيسات عليها شعار LRT لتسهيل نقل المواطنين من مدن شرق القاهرة للقطار الكهربائي الخفيف والعكس وخاصة ان عدد كبير من مواطني هذه المدن يتبادلون الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور التبادلية ومنه الى تبادل الخدمة مع الخطين الأول والثاني للانطلاق الى مقار أعمالهم وأماكن الدراسة في القاهرة الكبري



6 - تذكرة القطار تم تقديرها بحيث تكون أقل من وسائل النقل البديلة وهذا توجيه من فخامة الرئيس بأن تكون تكلفة وسائل النقل الجماعي أقل من وسائل النقل البديلة.



7 - جدير بالذكر أن المناطق التي تخدمها محطات القطار الكهربائي الخفيف :

• محطة عدلي منصور تتكامل مع مجمع نقل ضخم وموقف اوتوبيسات اقليمي ويتكامل مع الطريق الدائري

• محطة العبور تخدم مدينة العبور شمال طريق الاسماعيلية وجامعة مصر الدولية ومنطقة الهايكستب جنوب طريق الاسماعيلية

• محطة المستقبل تخدم جمعية عرابي شمال طريق الاسماعيلية مدينة المستقبل جنوب طريق الاسماعيلية

• محطة الشروق ومحطة هليوبوليس تخدم مدينة العبورالجديدة ومنطقة القادسية شمال طريق الاسماعيلية ومدينة الشروق بمداخلها الثلاثة والمجمع الطبي العالمي والتجمعات السكنية الجديدة جنوب طريق الاسماعيلية

• محطة بدر تخدم مدينة بدر وكل التجمعات السكنية الجديدة على محور جنيفا

• محطة الروبيكي تخدم المجمعات الصناعية الضخمة مثل مدينة الجلود

• محطة حدائق العاصمة تخدم مدينة حدائق العاصمة والتجمعات العمرانية المستقبلية

• محطة مطار العاصمة تخدم مطار العاصمة والتجمعات العمرانية في الامتدادات المستقبلية

• محطة مدينة الفنون والثقافة تخدم اكثر المناطق كثافة في العاصمة الإدارية الجديدة بما فيها من حي المال والأعمال ومدينة الفنون كما سيتكامل مع مونوريل شرق القاهرة فى محطة الفنون والثقافة فيؤمن الربط بين المجتمعات العمرانية على طريق الاسماعيلية مع المحور التسعين بالتجمع الخامس ووصولا الى مدينة نصر

• اما محطات الفرعة الشمالية :

• محطة المنطقة الصناعية تخدم المنطقة الصناعية الأولى بمدينة العاشر من رمضان بالإضافة الي التجمعات السكنية بالمنطقة .

• محطة العبور الجديدة تخدم مدينة العبور الجديدة الواقعة غرب الطريق الدائري الإقليمي .

8 - امكانية تبادل خدمة النقل مع المحاور الآلية الرئيسية مثل الطريق الدائري والدائري الإقليمي وطريق مصر الاسماعيلية وطريق بلبيس حيث توجد محطات على هذه المحاور تحتوي على اماكن انتظار ضخمة لتوفير خدمة “Park & Ride” مثل محطة عدلي منصور ومطار العاصمة وبدر

9 - تؤكد وزارة النقل بأنه بإكتمال نقل المرحلة الثانية من الوزارات والهيئات الحكومية المخطط إكتمالها بعد عيد الأضحي المبارك ستزيد نسبة الإشغال في القطار ، وبإستكمال المرحلة الثالثة من القطار والوصول إلي المدينة الرياضية العالمية والقيادة الإستراتيجية للقوات المسلحة والمرحلة الرابعة بالوصول إلي قلب مدينة العاشر من رمضان سيزيد الإقبال بصورة كبيرة علي القطار وستضطر وزارة النقل إلي زيادة عدد القطارات وتقليل زمن التقاطر وكذا زيادة عدد عربات القطار الواحد لمواجهة زيادة عدد الركاب المتوقعة .

10 - وتهيب وزارة النقل بالسادة المواطنين من شعب مصر العظيم عدم الانسياق وراء هذه الشائعات المغرضة والأرقام المغلوطة والتي تصدر من أشخاص موتورين مغرضين ويجهلوا الحقائق والإعتماد والحصول على البيانات والأرقام الرسمية التي تصدر من وزارة النقل .

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