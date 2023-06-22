البنك المركزي السويسري يرفع سعر الفائدة إلى 1.75%

رفع البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي اليوم الخميس في إطار سعيه لمكافحة التضخم وقال "لا يمكن استبعاد" أن المزيد من الزيادات ستكون ضرورية.

وانخفض التضخم بشكل كبير إلى 2.2٪ في مايو ولكنه أعلى من الهدف الذي حدده البنك الوطني السويسري ، الذي حذر من استمرار ضغوط الأسعار وستشعر في الأشهر المقبلة دون اتخاذ أي إجراء.

وأكد أن قرار رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 1.75٪ كان "لمواجهة الضغط التضخمي الذي زاد مرة أخرى على المدى المتوسط".

ورفعت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بشكل حاد لمكافحة تفشي التضخم الناجم عن الانتعاش من الوباء وارتفاع أسعار الطاقة والغزو الروسي لأوكرانيا.