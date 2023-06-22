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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى..

برلماني: العلاقات المصرية الفرنسية ممتدة وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة

عمرو هندى، عضو لجنة
عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن العلاقات المصرية الفرنسية متميزة وتحظى باهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، متابعا:" العلاقات بين البلدين تكتسب كل يوم زخماً جديداً.

 

وتابع " هندى:" هذا الزخم يأتي وسط إرادة سياسية من البلدين لتعظيم هذه العلاقات، والاستفادة من الموارد والإمكانيات المتاحة من البلدين، وأن الروابط التاريخية ممتدة بين مصر وفرنسا، مؤكداً على أن دعوة الرئيس السيسي إلى هذا المؤتمر، جاءت تأكيدًا على أهمية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي، دفاعًا عن مصالح دول الجنوب والدول النامية.

 

وأشار هندى، إلى أن وحدة الرؤى المصرية الفرنسية ظهرت واضحة في العديد من الأزمات بمنطقة شرق المتوسط، إضافة إلى أن فرنسا دائمًا تشيد بالدور المصري في منطقة شرق المتوسط، الذي يتمثل في حلها للأزمات التي تضر بالمنطقة، بما لا يمس وحدة وسيادة الدول في الإقليم.


وقال هندى:" وعلى الصعيد الاقتصادي بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفاعا خلال العام المالي 2021/ 2022، نحو 550.6 مليون دولار، وارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال 2022، حيث وصل إلى 3.9 مليار دولار، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 ، بينما سجلت الواردات المصرية من فرنسا 2.2 مليار دولار خلال عام 2022، وهذا الاحصائيات تعكس حجم التبادل وعمق العلاقات المتبادلة بين البلدين على مدار التاريخ والزخم الكبير فى العلاقات خلال الفترة الأخيرة. 

عمرو هندي العلاقات المصرية الفرنسية عبدالفتاح السيسي باريس

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