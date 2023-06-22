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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسواق المواشي في الامارات تعلن استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

صدى البلد

أعلنت إدارة سوق الشارقة للمواشي عن استكمال كافة استعداداتها لاستقبال الزوار في عيد الأضحى المبارك، حيث أعدت خطة متكاملة في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لزوار السوق خلال أيام العيد.

وقال المهندس عبد الله الشامسي مدير سوق الشارقة للمواشي : “تتطلع إدارة سوق الشارقة للمواشي دائماً إلى تحقيق سعادة ورضا المتعاملين، حيث تحرص على تحسين بنيتها التحتية بشكل مستمر، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة لتوفير كل ما يحتاجه سكان الإمارة وزوارها، وخدمتهم وفق أعلى المعايير التي تتناسب مع احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

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وأكد أنه تم وضع لوحات إرشادية في جميع أنحاء السوق، ووضع اللوحات الإرشادية والتعليمات الخاصة بالمتسوقين والمضحين، بجانب التنسيق مع المشرفين على الحظائر.

ولفت الشامسي إلى وجود مشرفين إداريين من فريق عمل سوق المواشي لخدمة واستقبال الجمهور، وأطباء بيطريين من قبل بلدية الشارقة لفحص ومتابعة المواشي، لضمان سير العمليات بسلاسة وسهولة وتقديم خدمات ذات جودة عالية.

وذكر أن هناك مجموعة من رجال الأمن تعمل على مراقبة عمال الحظائر وتنظيم حركة الزوار بالتعاون مع شرطة الشارقة.

ولفت الشامسي إلى أنه في نهاية العملية وعند الانتهاء من عملية الذبح، يتم التواصل مع العملاء للتأكد من مكان وجوده في خيمة الانتظار، أو في مركبته الخاصة لتوصيل الذبيحة إليه بالتنسيق مع مشرفي التسليم في المسلخ.

وحدد سوق الشارقة للمواشي أسعار ذبح الأضاحي بما يلي: ذبح الماعز والأغنام 15 درهماً، والأبقار والإبل 25 درهماً، أما ذبح الأبقاروالإبل المتوسطة 40 درهماً، والأبقار الكبيرة والإبل 70 درهماً.

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