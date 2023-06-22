بدء الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية.. 9 يوليو

أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد بدء الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "سيتم بدء الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية في المواعيد التالية:

العلوم: من 9 يوليو إلى 24 يوليو.

اللغات (العربية - الإنجليزية - بعض من مبادئ اللغة اليابانية): من 30 يوليو إلى 10 أغسطس.

Math: من 13 أغسطس إلى 24 أغسطس.

وشددت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه للاستعلام والحجز في الأنشطة الصيفية في المدارس المصرية اليابانية، نرجو التواصل مع إدارة المدرسة التابع لها الطالب.

على جانب آخر، أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء المقابلات للمعلمين والمعلمات المتقدمين للعمل في فروع المدارس المصرية اليابانية الآتية: (دمياط /كفر البطيخ / جمصة /تمي الأمديد/ بني عبيد / مرسى مطروح / العريش / الوادي الجديد).

وأشارت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه سيتم عمل المقابلات قريبا للمتقدمين لباقي فروع المدارس المصرية اليابانية.