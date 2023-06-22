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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غدا انطلاق الاسبوع الثانى من دورى كرة القدم للصم

صدى البلد

تنطلق غدا الجمعة مباريات الاسبوع الثانى من مباريات دورى كرة القدم للصم ، والتى تقام على ملاعب الأندية على مستوى الدورى الممتاز والدرجة الأولى.

ويشارك في البطولة 16 فريقا ، مقسمين الى 4 مجموعات ، كل مجموعة تضم 4 فرق .

تضم المجموعة الأولى فرق الداخلية بدمنهور ، و طلائع المستقبل بالاسماعيلية ، ومركز شباب فاقوس ،  نادى الإرادة و التحدى بكفر الشيخ ، وفى المجموعة الثانية نادى شباب المنوفية ، دكرنس الرياضى  ، الوليدية ، مركز ناصر الزقازيق .
وفى المجموعة الثالثة مركز شباب زينهم ، محافظة الفيوم ، الصيد بالمحلة ، بهتيم ، و على مستوى المجموعة الرابعة المجد بالإسكندرية ، مركز شباب السنبلاوين ، مغاغة الرياضى ، النيل لنقل البضائع .

ووفقا لنظام البطولة أن يتم عمل دوري للأول والثاني من كل مجموعة ، وذلك بعد انتهاء مباريات المجموعات .

وجاءت نتائج المباريات على مستوى الأسبوع الأول كالتالى..

طلائع المستقبل بالإسماعيلية ١/٢  مركز شباب فاقوس

الوليدية اسيوط ٠/٣ نادي دكرنس

نادي
محافظة الفيوم٠/٣ نادي صيد المحلة

المجد السكندري٣/٤ نادي بضايع المنيا

مركز شباب السنبلاوين
٠/١  نادي مغاغة

تعادل  الارادة والتحدي كفر الشيخ ١/١  نادي الداخلية بدمنهور

تعادل مركز شباب ناصر الزقازيق ١/١  نادي شباب المنوفية

كرة القدم للصم لدوري الممتاز طلائع المستقبل محافظة الفيوم الوليدية اسيوط نادي صيد المحلة

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