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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأمين العام للأمم المتحدة: النظام المالي الدولي في أزمة.. والتنمية المستدامة تبتعد

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن الجمود ليس خيارا متاحا، والنظام المالي الدولي فى أزمة، وقال: “وصلنا فى منتصف الطريق لبرنامج 2030، ولكن أهداف التنمية المستدامة تبتعد يوما بعد يوم، حتى الأهداف الأساسية لمكافحة الجوع والفقر تبتعد”.

وأضاف جوتيريش، خلال كلمته بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد بفرنسا، بحضور الرئيس السيسي، أنه فى عام 2023 هناك أكثر من 750 مليون شخص لا يسدون جوعهم، وهناك عشرات الملايين من الناس ينزلقون نحو الفقر المدقع. 

وأوضح أن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية زادت الوضع سوءا، والدول الغنية تمكنت من إيجاد سيولة لإعادة إطلاق عجلة اقتصادها، ولكن الدول النامية تفتقر لهذا الأمر.

وذكر أنه على الدول النامية مواجهة كلفة قروض 8 مرات أكثر من كلفة ديون الدول المتقدمة، لافتا إلى أن هناك العديد من الزعماء الذين يواجهون خطرا مميتا، إما فى أزمة الدين أو فى سد احتياجات أساسية لشعوبهم.

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