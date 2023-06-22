رئيس النيجر: قمة "ميثاق التمويل العالمي" فرصة سانحة لتعزيز الجهود لمجابهة التغيرات المناخية

أكد رئيس جمهورية النيجر محمد بازوم، الأهمية القصوى لقمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، التي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بالعاصمة الفرنسية باريس، لتعزيز كافة الجهود الدولية الرامية لمجابهة التحديات الراهنة التي تواجه العديد من دول العالم من بينها التغيرات المناخية.



وقال بازوم ـ في كلمته خلال أعمال القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد"، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ "إن قمة باريس تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والقمم الدولية من بينها تعهدات اتفاق باريس للمناخ وأجندة 23 للاتحاد الإفريقي، وأيضا هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك قبل انعقاد مؤتمر "كوب 28" في دبي الإماراتية.



وشدد رئيس النيجر على ضرورة المحافظة على التنوع البيئي للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.. مشيرا إلى تفاقم أزمة الجوع في النيجر؛ بسبب زيادة الكثافة السكانية وسط تحديات مناخية صعبة.