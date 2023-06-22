مؤشر الدولار يرتفع قبل شهادة باول.. والتضخم يرتفع بالباوند الإسترليني

استقر الدولار الأمريكي في التعاملات الأوروبية المبكرة قبل ظهور رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني مع بقاء التضخم في المملكة المتحدة مرتفعًا للغاية.



يستقر مؤشر الدولار اليوم عند 102.148 بعد ارتفاعه القوي في تداولات أمس. ويزن مؤشر الدولار قوة العملة مقابل 6 عملات أجنبية أكبرها وزنًا اليورو. وتم تداول مؤشر الدولار فوق أدنى مستوى له في شهر واحد.

وقد تلقى الدولار دفعة يوم الثلاثاء بسبب التركيز على شهادة باول مع صدور بيانات الإسكان الأمريكية القوية بشكل مفاجئ. حيث ارتفع مؤشر قطاع المساكن بنسبة 21.7٪ في مايو، أكثر بكثير مما كان متوقعًا. ومع ذلك، كانت المكاسب محدودة حيث لم تكن هناك قفزة مقابلة في تصاريح البناء.

وكان التجار مترددين في الالتزام بقوة قبل شهادة باول، بدءًا من لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء.

وأوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة رفع أسعار الفائدة لمدة عام كامل الأسبوع الماضي، ولكنه أشار أيضًا إلى احتمالية حدوث المزيد من الزيادات في الأسعار في وقت لاحق من العام، وبالتالي ستتم دراسة تعليقات باول بعناية للحصول على مزيد من الإشارات حول السياسة النقدية.

ويظل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة مرتفعًا للغاية وعلى صعيد آخر، ارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الجنيه الاسترليني بنسبة 0.2٪ إلى 1.2792 بعد أن أظهر التضخم في المملكة المتحدة إشارات قليلة على التراجع، مع وصول مؤشر مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو بنسبة 8.7٪ على أساس سنوي دون تغيير عن الشهر السابق.

كذلك، يعقد بنك إنجلترا اجتماعًا يوم الخميس، ولا يزال من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى من مستوى 4.5٪ الحالي مع استمرار التضخم بأكثر من أربعة أضعاف فوق 2٪ هدف التضخم على المدى المتوسط للبنك المركزي.

وصرح المحللون لدى أي إن جي في مذكرة أنه: "بعد بعض بيانات التضخم والأجور غير المرحب بها، تتوقع الأسواق الآن من بنك إنجلترا أن يأخذ معدلات تقترب من 6٪ خلال الأشهر المقبلة".

و"هذا يعادل ما يقرب من ست زيادات إضافية في الأسعار وهو قريب جدًا من المستويات المرتفعة التي شهدناها في خضم أزمة" الميزانية المصغرة "العام الماضي".

ولا يزال اليورو بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد. وقد انخفض سعر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة 0.1٪ إلى 1.0911، وظل قريبًا من ذروة شهر واحد، وارتفع مؤشر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الدولار الاسترالي الحساس للمخاطر إلى 0.6788 وارتفع زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.2٪ إلى 141.75، متداولًا بالقرب من أعلى مستوياته في سبعة أشهر مع احتفاظ بنك اليابان بسياسته النقدية المتساهلة للغاية.

كما ارتفع سعر زوج العملات الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.2٪ إلى 7.1934، مع انخفاض اليوان بنسبة 0.2٪ إلى أدنى مستوى له في سبعة أشهر تقريبًا مقابل الدولار في اليوم التالي لخفض بنك الشعب الصيني لقرضه الرئيسي معدل الفائدة الرئيسي، وهو أول تحرك من نوعه في 10 أشهر، حيث حاولت السلطات الصينية دعم انتعاش اقتصادي متباطئ.