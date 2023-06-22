الزمالك يبدأ المفاوضات للتجديد مع نجم الفريق

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بشأن تجديد الزمالك مع اللاعب أحمد فتوح.

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يبدأ المفاوضات مع أحمد فتوح لتمديد تعاقده مع الفريق ومحادثات مع وكيله قبل الاجتماع الرسمي والحديث في الأمور المالية”.

وشارك أحمد فتوح وأحمد سيد " زيزو" ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية التي أقيمت الأربعاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وكان الثلاثي الدولي قد انتظموا في التدريبات، بعد العودة من المشاركة مع منتخب مصر الأول في المعسكر الأخير والذي تخلله خوض مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومواجهة جنوب السودان الودية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للثلاثي دون المشاركة في التدريبات الجماعية قبل الانخراط اليوم بشكل طبيعي وكامل في المران.