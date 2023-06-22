عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبدأ المفاوضات للتجديد مع نجم الفريق

صدى البلد

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، بشأن تجديد الزمالك مع اللاعب أحمد فتوح. 

وكتب عبر فيسبوك: “الزمالك يبدأ المفاوضات مع أحمد فتوح لتمديد تعاقده مع الفريق ومحادثات مع وكيله قبل الاجتماع الرسمي والحديث في الأمور المالية”. 

وشارك أحمد فتوح وأحمد سيد " زيزو" ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، في التدريبات الجماعية التي أقيمت الأربعاء استعدادا لمواجهة فاركو المقبلة في كأس مصر.

وكان الثلاثي الدولي قد انتظموا في التدريبات، بعد العودة من المشاركة مع منتخب مصر الأول في المعسكر الأخير والذي تخلله خوض مباراة غينيا في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ومواجهة جنوب السودان الودية.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو وضع برنامجا تأهيليا واستشفائيا خاصا للثلاثي دون المشاركة في التدريبات الجماعية قبل الانخراط اليوم بشكل طبيعي وكامل في المران.

 

 

أحمد فتوح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الكولومبي خوان كارلوس اللاعب أحمد فتوح كرة القدم بنادي الزمالك مواجهة فاركو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

ترشيحاتنا

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

وزير التنمية المحلية: مؤشر التنافسية بالمحافظات يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات داخليًا وخارجيًا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

الرئيس السيسي يشارك في فعاليات "المائدة المستديرة.. طريق جديد" ضمن قمة باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ