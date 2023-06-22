خطّطوا لاغتيال مسئولين.. الأمن الفيدرالي الروسي يضبظ مجموعة من الأوكران

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي, اليوم الخميسي، تفكيك شبكة تخريبية أوكرانية نشطت في محاولات اغتيال المسؤولين، وحضّرت لتفجير السكك الحديدية في مدينة ميليتوبول، بمقاطعة زابوروجيه الروسية .



وجاء في بيان صدر عن الأمن الفيدرالي الروسي ونقلته وكالة تاس: “تمكنا من تفكيك خلية تخريبية تابعة لجهاز الأمن الأوكراني في مدينة ميليتوبول”.

وأضاف البيان أن المجموعة: "حضّرت لأعمال إرهابية في مقاطعة زابوروجيه، وحاولت اغتيال مسئولين في المقاطعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة آخرين".

وأضاف البيان: "تم اعتقال الإرهابيين في لحظة إخراجهم للعبوة الناسفة من مخبأها قبل وضعها على خطوط السكك الحديدية".