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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 15 الف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 788 شاحنة و 200 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 392 شاحنة و 185 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع ، 396 شاحنة و 15 سيارة . 


وتغادر ميناء سفاجا اليوم  ثلاث سفن وهى القاهرة ، الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى الحرية ، امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل  ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و 214 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، بريدج وايلة.

 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2323 راكب بموانيها .

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