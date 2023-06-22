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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حدائق القاهرة تستعد لاستقبال الزوّار في عيد الأضحى.. تفاصيل

حدائق القاهرة تستعد
حدائق القاهرة تستعد

قال اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، إنه قبل كل مناسبة فى مصر ويتم الاستعداد جيدًا للحدائق بمحافظة القاهرة من قبلها، مشيرًا إلى أنه قبل الأعياد يتم إيقاف جميع الإجازات للعاملين بمشروع الحدائق بالكامل، استعدادًا لعيد الأضحي.


وأضاف اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي ام سي"، أن الاستعداد يكون من خلال رفع كفاءة جميع الحدائق الموجودة فى القاهرة، موضحا أنه يكون هناك اهتمام بالبنية التحتية وجميع المرافق هناك مثل: الإنارة والطرق وقص النجيلة.


وتابع اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أنه يتم متابعة الكافيتريات الموجودة فى الحدائق ومعرفة الأسعار والمشروبات وكيفية تقديمها، لافتا إلى أنه يكون هناك تأمين لجميع الحدائق الموجودة بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ومجموعات وخدمات من شرطة المرافق وكل ما يتعلق بأمن المواطن.


           

اللواء محمد سلطان مشروع الحدائق المتخصصة القاهرة عيد الأضحى استعداد لعيد الأضحي

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